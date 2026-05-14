Объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой 15-16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а 15-18 мая - в некоторых регионах.

Об этом Day.Az сообщили в службе.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Кяльбаджаре, Лачине, Физули и Зангилане в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 метра в секунду.

В Барде, Тертере, Нафталане и Геранбое в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 20.8-28.4 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az