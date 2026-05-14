В Центре практики WUF13 основное внимание будет уделяться практическим жилищным решениям

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, представит новую платформу для продвижения практических и ориентированных на решения обсуждений в сфере жилищного обеспечения и градостроительства - платформу под названием Центр практики.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании, эта платформа, сосредоточенная на вопросах реализации и практического применения, объединит проверенные подходы, накопленный опыт и возможности для взаимного обучения.

В рамках темы WUF13 "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" Центр практики продемонстрирует позитивные изменения, достигнутые благодаря практическим жилищным решениям. Платформа не только представит успешные практики из разных регионов, но и будет способствовать превращению знаний в реальные действия, напрямую связывая лиц, принимающих решения, и специалистов, применяющих знания на практике, с процессом реализации.

Платформа основана на масштабном глобальном процессе, в рамках которого ранее был объявлен прием практических примеров в сфере жилищного обеспечения, и из различных стран мира поступило более 200 заявок. Экспертные группы отобрали 171 из них. Эти примеры отражают различные варианты решений, включающие разные уровни управления и факторы, а также инициативы, реализуемые ООН-Хабитат и ее партнерами. Примеры практик охватывают 84 страны, включают вклад национальных и местных правительств, гражданского общества, частного сектора, фондов и академических кругов. Участники смогут ознакомиться с этими инициативами через интерактивный цифровой монитор и искать решения в соответствии со своими потребностями.

Программа и нетворкинг

В Центре практики состоятся 11 интерактивных сессий, каждая из которых объединит организации из разных стран, работающие над схожими проблемами. Эти 90-минутные сессии в формате диалога продемонстрируют различные подходы к одной и той же проблеме, а также создадут условия для обсуждения успешных практик и решений, которые могут быть адаптированы или масштабированы в различных условиях.

Специальная зона для нетворкинга, дополняющая сессии, создаст условия для прямого контакта с практикующими специалистами, официальными лицами, формирующими политику, и партнерами, обмена опытом и определения возможностей сотрудничества. В совокупности эти элементы формируют единую платформу, позволяющую участникам изучать проверенные подходы, общаться с людьми, стоящими за ними, и извлекать пользу из реального опыта реализации.

Наследие WUF13

Центр практики не ограничится программой, действующей только в рамках WUF13, и задуман как долгосрочный вклад в глобальную базу знаний в сфере жилищного обеспечения. Все практики будут доступны через цифровую платформу, где будут представлены подробные сведения и тематические исследования для поддержки непрерывного обучения и обмена опытом.

Платформа будет регулярно обновляться, а ее база данных со временем расширяться. Главная цель заключается в поддержке устойчивой реализации Новой программы развития городов путем распространения накопленного опыта и стимулирования применения успешных подходов в других местах, а также ускорения внедрения эффективных жилищных решений на глобальном уровне.

С полной программой Центра практики можно ознакомиться здесь.