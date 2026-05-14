В поисках "компромиссного премьера" для Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Наверное, это редкость встретить в той или иной стране политика, дипломата или даже обычного юриста, который не знал бы законов своей страны. Редкость, но не в Армении. Там, как "царь Кащей над златом чахнет", орудует Эдик Марукян, не понимающий, что закон и право для являются фундаментом юриспруденции. Свое это непонимание он показал в интервью армянскому СМИ.

Экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян, ныне глава "Просвещенной Армении", уже в который раз доказывает, что ничего просвещенного в нем нет. Напротив, чем больше говорит Марукян, тем больше думается - "что за чушь он несет?".

Перед предстоящими выборами экс-ПОП поехал в турне по областям и дает при этом интервью журналистам, пытаясь клянчить голоса.

По его словам, власти Армении подвергают ревизии историю армянского народа, отказываются от нее, принимают тезисы Азербайджана и Турции об армянской истории. Хотя, если взглянуть на вещи здраво, не через призму предвыборной белеберды, никакие это не "тезисы", а просто объективная реальность, с которой некоторые в Армении просто никак не могут поладить. Любовь к мифотворчеству слишком уж велика. Но сейчас не об этом.

В интервью Марукян следующую интересную фразу:

"Моя фракция станет локомотивом изменений для народа. Власти сконцентрировали внимание на трех крупных оппозиционных силах, понимая, чо они ничего менять не будут. 200 тысяч граждан не хочет отдавать голоса ни властям, ни оппозиции. Наш политический продукт - с нашей помощью народ будет представлен в НС, станет его "акционером", не допустит отката страны назад. Сформируется парламент из разных сил, будет компромиссный премьер, на которого будет невозможно оказывать давление.

После этой фразы сразу становится понятным, что Конституцию Армении экс-ПОП или забыл, или осознанно пытается ввести избирателей в заблуждение.

Для начала отметим, что у сильной власти должно быть право и способность принимать непопулярные решения, если они объективно необходимы для государства. Народ может быть против сложных реформ, потому что не видит всей картины, боится перемен. Но государство иногда обязано пройти через непопулярный этап, чтобы не получить большую катастрофу позже.

А Марукян утверждает, что нужен "компромиссный премьер", что противоречит здравому смыслу. Если парламент действительно получится раздробленным, а ни одна сила не получит устойчивого большинства. По армянской системе премьер-министр опирается именно на парламентское большинство. Компромиссный премьер на деле часто оказывается слабее, ибо зависит сразу от нескольких групп. Каждая из них может требовать свое: должности, влияние, уступки, нужные решения. Даже если на него не давят открыто, ему могут мешать работать - блокировать законы, срывать голосования, угрожать выходом из коалиции и превращать каждое важное решение в политический торг.

И именно здесь встает главный вопрос к Марукяну: он вообще помнит, в какой политико-правовой системе живет Армения? Конституционная модель страны не может строиться на мечтах о неком надпартийном арбитре, которого все уважают и никто не трогает. Она строится на парламентской ответственности, большинстве, распределении мандатов и способности сформировать управляемую власть.

Экс-ПОП пытается представить слабость такой конструкции как ее достоинство. Мол, если премьер будет компромиссным, значит, он окажется защищен от давления. Но в реальности все наоборот: чем больше групп участвует в его появлении, тем больше счетов ему потом предъявят. Каждый политический партнер захочет свою долю влияния, свои гарантии, свои кадровые позиции и свои условия поддержки.

Для человека с улицы такая ошибка могла бы сойти за обычное непонимание политики. Но Марукян был послом по особым поручениям, возглавляет партию и выходит к избирателю с претензией на государственное мышление. В таком статусе путать конституционную логику с агитационной фантазией - уже диагноз его политического уровня. Быть лидером партии с названием "Просвещенная Армения" и не быть просвещенными самому. Ужасно смешно...