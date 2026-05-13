В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

14 мая в городе Шуша при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры состоится открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Как передает Day.Az, сегодня на Джидыр дюзю прошли репетиции открытия концерта.

Завтра фестиваль на Джидыр дюзю откроется танцевальной композицией "Мой Азербайджан" и произведением выдающегося композитора Джахангира Джахангирова "Мой рай - Карабах".

В этом году в "Харыбюльбюль" наряду с местными деятелями искусства участвуют музыкальные коллективы и сольные исполнители из других стран.

На фестиваль помимо азербайджанских исполнителей приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Японии. В фестивале выступят исполнители-корифеи, а также молодые музыканты.

Фестиваль завершится 15 мая.