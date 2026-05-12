Произошла утечка пользовательских данных из инфраструктуры Nvidia в Армении

Американская компания Nvidia подтвердила утечку данных некоторых пользователей сервиса GeForce NOW, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Bleeping Computer, передает Day.Az.

Согласно заявлению компании, инцидент произошел в инфраструктуре регионального партнера GFN.am, действующего в Армении. Информация об утечке появилась после публикации на хакерском форуме.

Сообщается, что в результате атаки были получены имена и фамилии пользователей, адреса электронной почты, имена пользователей, даты рождения и данные о подписках.

Nvidia заявила, что ее собственные системы не пострадали в результате атаки. В свою очередь GFN.am подчеркнула, что кибератака произошла в период с 20 по 26 марта и что пароли учетных записей не были скомпрометированы.

Компания также сообщила, что расследование инцидента продолжается.

Отметим, что инцидент произошел в период с 20 по 26 марта 2026 года, уточнил партнер стримингового сервиса в Армении. В утечке не было паролей учетных записей. Также инцидент не затронул пользователей, зарегистрированных после 9 марта. GFN.am также отвечает за работу GeForce Now в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Молдове, Украине и Узбекистане.