В этой стране в армии могут начать служить роботы

Власти Южной Кореи рассматривают возможность активного внедрения робототехники в армию на фоне демографического кризиса и ожидаемого сокращения численности военнослужащих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, министерство обороны страны обсуждает стратегическое сотрудничество с Hyundai Motor Company в сфере военной робототехники. Переговоры пока находятся на стадии обсуждения, детали возможного партнерства не раскрываются.

По данным источников, армия изучает применение роботов прежде всего для небоевых задач - разведки, наблюдения и логистики. Среди рассматриваемых решений - робособаки и носимые экзоскелеты.

В Минобороны прогнозируют, что к 2040 году численность армии Южная Корея может сократиться до 350 тысяч человек, что подталкивает страну к ускоренной модернизации вооруженных сил.