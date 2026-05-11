В Европе оценили риски распространения хантавируса

Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, но Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий. Обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии", - сказала она.

По словам Хрциновой, Евросоюз "активировал механизм гражданской обороны" для координации и организации безопасной эвакуации пассажиров прибывшего в порт Тенерифе (Испания) круизного лайнера MV Hondius. На судне произошла вспышка хантавируса Андес. ЕС организовал четыре эвакуационных рейса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила в X заявление о том, что ЕК "работает рука об руку с Испанией, ВОЗ и Европейским центром по контролю заболеваний для организации эвакуационных полетов".