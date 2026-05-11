Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину

Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Аллен официально заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Об этом сообщает телеканал NewsNation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коул Аллен... не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений", - говорится в сообщении.

До этого Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис своими высказываниями подталкивает к насилию, намекнув, что его риторика спровоцировала покушение на него.

Нападение произошло 25 апреля в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп. Вооруженный мужчина, позднее идентифицированный как 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса (штат Калифорния) попытался попасть внутрь и начал стрелять. В итоге был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, а сам президент не пострадал.