Стрельба на приеме в Вашингтоне

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Нападавшего задержали.

08:44

Президент США Дональд Трамп не пострадал в ходе инцидента со стрельбой, произошедшего во время торжественного ужина в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, на мероприятии, организованном в честь аккредитованных при Белом доме журналистов неизвестный открыл стрельбу.

Сотрудники Секретной службы США эвакуировали Трампа и членов его администрации из помещения.

По данным американских СМИ, сотрудникам сил безопасности удалось задержать стрелявшего.

При этом не исключается, что мероприятия на торжественном вечере позже возобновятся, и Трамп, как и планировалось изначально, выступит с речью.