Баку готовится принять WUF13

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В этом месяце Баку станет центром глобальной урбанистической повестки. С 17 по 22 мая азербайджанская столица примет 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН (WUF13) - крупнейшую международную конференцию, посвященную будущему городов, устойчивому развитию и качеству жизни. Это событие знаменательно не только своим масштабом. Впервые в истории форум пройдет в регионе Восточной Европы и Центральной Азии - и выбор пал именно на Азербайджан.

Для участия в форуме уже зарегистрировались более 28 тысяч человек из 177 стран, около половины из которых - иностранные делегаты. Программа охватывает свыше 370 партнерских мероприятий, диалоги высокого уровня, специальные сессии, ассамблеи, круглые столы и впервые в истории WUF - сегмент "Заявления лидеров" с участием глав государств и правительств. Этот формат, инициированный Азербайджаном, выведет вопросы градостроительства на уровень глобального диалога высшего уровня.

Выбор Баку в качестве принимающего города - не случайность. Это закономерный результат многолетней работы по превращению азербайджанской столицы в одну из ключевых площадок для международных событий. За последние два десятилетия Баку принял мероприятия, каждое из которых само по себе стало бы испытанием для любой страны. Европейские игры 2015 года - первые в истории - прошли именно здесь, продемонстрировав способность Азербайджана организовать комплексное спортивное событие с участием тысяч атлетов и делегаций. Гран-при Азербайджана "Формула-1" ежегодно собирает мировую аудиторию и требует ювелирной точности в организации городской логистики. Игры исламской солидарности, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, международные культурные фестивали, Глобальный Бакинский форум, Бакинский форум межкультурного диалога, саммиты Движения неприсоединения и Организации тюркских государств - все это сформировало в Азербайджане устойчивую экосистему для проведения событий любого масштаба.

Настоящим экзаменом стал COP29 - Конференция ООН по климату, прошедшая в Баку в 2024 году. Это одно из крупнейших дипломатических мероприятий в мире: десятки тысяч участников, сотни делегаций, главы государств, международные организации, бизнес- и гражданское общество - все одновременно в одном городе. Азербайджан справился с этой задачей образцово: высокий уровень безопасности, четкая логистика, бесперебойный транспорт, цифровизация аккредитации, слаженная работа всех государственных структур. Городская инфраструктура выдержала нагрузку без сбоев, а сам форум получил высокую оценку международных партнеров. На этом фоне особенно заметен контраст с рядом других климатических конференций, где организационные трудности становились предметом критики - от инфраструктурных ограничений до логистических провалов. COP29 в Баку доказал, что успешное проведение подобных событий требует не просто статуса принимающей страны, но реального управленческого, инфраструктурного и институционального потенциала. И у Азербайджана все это есть.

К WUF13 Азербайджан подходит с той же методичностью. Создан Организационный комитет. Разработан детальный план управления транспортом: подготовлена цифровая транспортная карта в режиме реального времени, включающая информацию об официальных гостиницах, маршрутах и расписаниях. Внедрены система VAP для контроля въезда на площадки и "зелёный коридор" для оперативного передвижения. От станции метро "Кероглу" круглосуточно будет работать маршрут K1 к локациям форума, задействованы 67 городских остановок, шесть автобусных маршрутов в направлении аэропорта и девять транспортно-пересадочных узлов. Отдельное внимание уделено инклюзивности: доступность для людей с физическими ограничениями обеспечена на всех ключевых объектах.

Немаловажен и символический контекст: 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры". WUF13 органично вписывается в эту повестку, становясь главным международным событием года в данной сфере.

Форум пройдет в городе, который сам является живым примером урбанистической трансформации. За последние десятилетия Баку прошел путь от постсоветского городка к динамичной современной столице с узнаваемым архитектурным обликом. Новые дороги, транспортные развязки, модернизированные коммунальные системы, благоустроенные парки и набережные, расширенная сеть велодорожек - все это изменило повседневную жизнь города. В последние годы особое внимание уделяется экологической повестке: электробусы на улицах, проекты озеленения, работа по снижению выбросов и повышению энергоэффективности.

Баку умеет сочетать несочетаемое: узкие улочки Ичеришехера - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - соседствуют с футуристическими Пламенными башнями, исторические кварталы граничат с ультрасовременными зданиями и улицами. Это городская философия, в которой уважение к прошлому и ориентация на будущее существуют в равновесии. Именно такой подход резонирует с ключевыми темами WUF13 о том, каким должен быть устойчивый город XXI века.

Если Баку - это пример эволюционного развития, то освобожденные территории Азербайджана представляют собой нечто принципиально иное: градостроительство с чистого листа. И именно этот опыт способен стать одним из самых ценных вкладов Азербайджана в дискуссии WUF13.

После восстановления суверенитета над Карабахом и Восточным Зангезуром Азербайджан приступил к реализации одной из самых масштабных программ восстановления в современном мире. Агдам, Физули, Шуша, Зангилан, Ходжалы, Джебраил, Лачин, Кяльбаджар - эти города не просто отстраиваются заново, они проектируются как урбанистические центры нового поколения. В их основе - принципы "умного города": цифровое управление инфраструктурой, энергоэффективные здания, интеграция возобновляемых источников энергии, современные системы водоснабжения и переработки отходов.

Параллельно в регионе развивается "зеленая" энергетика - солнечные и гидроэнергетические мощности, решения по снижению углеродного следа. Реализуется уникальная концепция "умных сел": цифровые технологии внедряются не только в города, но и в сельскую среду, меняя качество жизни в самых отдаленных населенных пунктах.

Темпы этой работы тоже впечатляют. За сравнительно короткий срок созданы дороги, аэропорты, линии электропередачи, системы связи, жилые комплексы, социальные и административные объекты. Это требует исключительного уровня координации и стратегического планирования - и именно такой уровень Азербайджан демонстрирует последовательно.

Опыт Карабаха - это международно значимый кейс: в условиях, когда десятки стран сталкиваются с вызовами постконфликтного восстановления и ускоренной урбанизации, азербайджанская модель показывает, как можно совместить скорость, качество и устойчивость. В рамках WUF13 страна сможет представить этот опыт глобальной аудитории - как реальные реализованные решения.

WUF13 значим для Азербайджана не только как организационная задача, но и как содержательная возможность. Форум, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет национальные правительства, мэров, урбанистов, архитекторов, предпринимателей и представителей гражданского общества из более чем 177 стран. Повестка охватывает глобальный жилищный кризис, трансформацию неформальных поселений, климатическую адаптацию городов, новые механизмы финансирования жилья и цифровизацию городской среды - темы, в которых Азербайджан имеет что сказать.

Именно поэтому проведение 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку выходит далеко за рамки статуса крупного международного мероприятия. Это символ растущего веса Азербайджана в глобальной повестке, признание его способности быть пространством для выработки решений, объединяющих разные страны и подходы. Баку все увереннее превращается в точку пересечения мировых идей, стратегий и партнерств, а WUF13 становится убедительным свидетельством того, что эта роль не возникла случайно - она стала закономерным итогом последовательной государственной политики, международного доверия и многолетней работы по укреплению авторитета страны на мировой арене.