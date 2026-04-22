Инфраструктурный бум в Карабахе

Автор: Ибрагим Алиев

За последние годы освобожденные территории Азербайджана стали пространством большой и системной работы. Здесь продолжается строительство жилых кварталов, восстанавливаются села, прокладываются дороги, линии электроснабжения, газовые сети, водопроводы, интернет-коммуникации, открываются школы и создается база для нормальной повседневной жизни. Результаты грандиозных восстановительных работ мы видим уже сегодня - все больше людей возвращаются в родные края. Процесс набрал такой темп, что в 2026 году должен выйти на самый высокий уровень.

Об этом, кстати, накануне рассказал специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, говоря о текущем этапе реализации государственной программы "Великое возвращение". По его словам, на освобожденные территории уже переселены более 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев. В целом на этих территориях сегодня проживают, работают и получают образование более 70 тысяч человек.

Особое место в этой программе занимает Агдам. Там открыт второй жилой комплекс, где построены десятки зданий и более тысячи квартир. Территория обеспечена водой, электричеством, отоплением, горячей водой и высокоскоростным интернетом. Внутри комплекса созданы дороги, парковки, детские и спортивные площадки. Одновременно продолжается строительство нового жилого фонда в других кварталах города. Такой подход показывает, что "Хиросима Кавказа" превращается в полноценный современный город с расчетом на серьезный рост населения.

Гусейнов сообщил, что в этом году именно переселение на освобожденные территории достигнет пика, а только в Агдам планируется переселить до 20 тысяч человек. Уже сейчас туда продолжают переезжать семьи. Вчера туда переселились еще 92 семьи.

Параллельно большие задачи решаются и в других районах, к примеру, в Ходжавендском и Физулинском районах, где в этом году планируется переселение еще 15 тысяч человек. В Ходжавендском районе восстановительно-строительные работы продолжаются в 25 населенных пунктах. Это один из самых показательных примеров того, как государство ведет работу сразу по нескольким направлениям, охватывая и жилье, и коммуникации, и всю необходимую инфраструктуру.

В селе Ханоба подготовлены десятки домов для возвращения жителей, восстановлены подстанции, линии электроснабжения и газоснабжения, проложены новые волоконно-оптические линии, отремонтированы скважина и насосная станция. В самом Ходжавенде также идут работы по подготовке домов и инженерных сетей, включая газопровод, линии электропередачи и трансформаторные пункты.

Новые этапы переселения продолжаются и в других районах Карабаха. В Агдере в родные села возвращаются семьи, для которых восстанавливаются частные дома и строятся социальные объекты. В Ходжалы людям предоставляют как квартиры, так и восстановленные индивидуальные дома. В Кяльбаджаре переселение также идет поэтапно, вместе с запуском жилых кварталов, рассчитанных на сотни семей. По каждому из этих направлений видно, что программа возвращения охватывает уже значительную часть освобожденных территорий.

Азербайджан последовательно создал и продолжает создавать все необходимые условия для того, чтобы возвращение было устойчивым и долгосрочным. Карабах сегодня восстанавливается и возрождается как территория, куда люди возвращаются к новой жизни - с домами, улицами, школами, коммуникациями и четким видением будущего. Все это показывает, что программа "Великое возвращение" перешла в самую интенсивную фазу. Достигнутый пик переселения - тому главное свидетельство, и это далеко не предел.