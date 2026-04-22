Поездка Вэнса в Пакистан отложена из-за отсутствия ответа Ирана

Дипломатическая поездка вице-президента США Вэнса в Исламабад, где планировались переговоры с иранской стороной по ядерной сделке, отложена из-за отсутствия ответа Тегерана на предложения Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на американского чиновника.

Изначально планировалось, что Вэнс вылетит в Пакистан 21 апреля, а переговоры возобновятся 22 апреля.

По словам источника, без реакции со стороны Ирана дипломатический процесс фактически поставлен на паузу, хотя сама поездка окончательно не отменена.