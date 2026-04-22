Снятие морской блокады может сорвать сделку с Ираном - Трамп Снятие морской блокады может осложнить возможное соглашение с Ираном. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social. "Иран не хочет закрытия Ормузского пролива, они хотят, чтобы он оставался открытым, чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день.
"Иран не хочет закрытия Ормузского пролива, они хотят, чтобы он оставался открытым, чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день. Они говорят, что хотят пойти на этот шаг только потому, что я полностью это пресек, и поэтому они просто пытаются "защитить свою репутацию"", - написал Трамп.
Он добавил, что если США так поступит, иранская сделка может так и не состояться.
Ранее мы сообщали, что США в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня с Ираном.
