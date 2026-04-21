Иран отверг переговоры с США под давлением
Иран не будет вести переговоры с США, если Вашингтон продолжит угрожать исламской республике.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции. Но мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз", - написал Галибаф в X.
Спикер иранского парламента добавил, что его страна "готова продемонстрировать новый расклад сил на поле боя", подготовка к этому, по его словам, "ведется последние две недели".
