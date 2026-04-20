В Azərpoçt назначен новый руководитель

В Общество с ограниченной ответственностью Azərpoçt назначен новый председатель Правления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на эту должность назначен заместитель главного финансового директора AZCON Holding Манаф Бабаев.

Исполнявший обязанности председателя Правления ООО Azərpoçt Иси Мустафаев, в свою очередь, уволился по собственному желанию.

Отметим, что И. Мустафаев в 2021-2022 годах исполнял обязанности заместителя генерального директора Azərpoçt, а также являлся членом Правления компании.