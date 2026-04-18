В Баку задержаны лица, укравшие мопеды

В Насиминском районе Баку был украден мопед марки "Tufan", принадлежащий одному из жителей и оцененный в 1400 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - 32-летнего К. Гачиева.

В ходе расследования выяснилось, что он угнал мопед, доставил его к себе домой, а затем разместил объявление о продаже на одном из сайтов и продал транспортное средство.

Кроме того, в районе были задержаны С.Ибрагимов и Н.Ахедов, подозреваемые в краже другого мопеда стоимостью 1500 манатов.