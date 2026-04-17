Сеанс саморазоблачения от армянской оппозиции

Автор: Акпер Гасанов

Очередная встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении, на сей раз в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле, стала событием, значение которого сложно переоценить. Бесспорно, что сам факт регулярности подобных контактов уже свидетельствует о качественном изменении атмосферы в отношениях двух соседних стран, столько лет находившихся в состоянии вооруженного конфликта.

Но куда важнее - содержание сигналов, прозвучавших по итогам переговоров. Спикер парламента Армении Ален Симонян сделал заявление, которое еще несколько лет назад показалось бы невозможным: отсутствие разногласий, наличие взаимопонимания и планы по развитию сотрудничества. Подобная риторика - это индикатор того, что стороны уже прошли наиболее болезненный этап конфронтационной логики.

Фактически, мы говорим о переходе к прагматичной модели отношений, где приоритетом становятся конкретные выгоды: безопасность, торговля, коммуникации. И здесь важно подчеркнуть - подобные изменения не возникают спонтанно. Они являются результатом последовательной политической линии, которую проводят Баку и Ереван.

Вот и премьер-министр Никол Пашинян, выступая сегодня в парламенте Армении, прямо заявил о наличии уже достигнутых и частично реализованных договоренностей, которые составляют основу будущего мира. Его тезис предельно прост и логичен: мир - это система конкретных соглашений и разрушение этих соглашений автоматически ведет к дестабилизации.

Важно отметить, что Пашинян, по сути, выводит дискуссию из эмоциональной плоскости в рациональную. Он не апеллирует к прошлому, а говорит о политической ответственности настоящего. Более того, он прямо связывает перспективу мира с волеизъявлением общества, подчеркивая, что именно граждане должны подтвердить поддержку курса на нормализацию.

Этот подход объективен и последователен. Он коррелирует с теми сигналами, которые прозвучали по итогам встречи Симоняна с азербайджанской стороной. Если на уровне парламентов фиксируется отсутствие камней преткновения, а на уровне правительства - наличие согласованных документов, то это означает, что переговорный процесс находится на продвинутой стадии.

Дополнительное измерение этой динамике придает позиция Турции. Президент этой братской страны Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил о координации с Азербайджаном в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Это ключевой момент. Он подтверждает, что диалог между Баку и Ереваном не является изолированным процессом, а встроен в более широкую региональную архитектуру.

Проще говоря, прогресс на азербайджано-армянском треке автоматически открывает двери для Армении в направлении Турции. А это - выход из многолетней экономической и транспортной изоляции. Речь идет о доступе к новым рынкам, логистическим маршрутам и инвестиционным возможностям. Исторический шанс, который возникает нечасто.

Однако на этом фоне особенно контрастными являются заявления представителей оппозиционных сил в Армении. В частности, риторика Нарека Карапетяна, возглавляющего список партии "Сильная Армения", демонстрирует желание вернуть общественную дискуссию в архаичное русло страха и вражды. Персонаж, которого в Армении называют "дядиной булочкой", показывая пещерную тюркофобию и азербайджанофобию, изрек, что партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна "хочет доставить сюда чужих, нацию, считающуюся врагом".

Это и есть тот самый призыв к продолжению самоизоляции Армении, к удлинению срока ее вражды с Турцией и Азербайджаном. Нарек Карапетян, этот сибарит, ни дня не служивший в армии, не нюхавший пороху, не знающий ужасов войны утверждает, что "в Армении 25 лет была эпоха мира". Это ложь! Нельзя называть "эпохой мира" период, когда Армения держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, игнорируя резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН и создав, тем самым, почву для той самой войны, по итогам которой и есть шанс установления прочного, надежного, долговременного мира.

И это то, против чего как-раз и выступают оппонирующие действующей армянской власти силы. Причем, примитивно подставляясь через озвучивание поистине провокационных признаний.Именно эта логика, состоящая из игнорирования международного права и существующих реалий, и стала причиной последующих событий. Сегодня же открывается возможность выйти из этого замкнутого круга. Но для этого армянскому обществу необходимо признать очевидное: устойчивый мир невозможен без отказа от реваншистских и изоляционистских подходов. Выбор, стоящий перед Арменией, предельно ясен. Либо движение вперед - к открытым границам, экономическому развитию и региональной интеграции. Либо возвращение к политике самоизоляции, подпитывающей страхами и иллюзиями прошлого.