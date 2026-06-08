На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, вызвавшее масштабные разрушения и человеческие жертвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на предварительную информацию местных властей, число погибших - 12 человек. В городе Хенераль-Сантос жертвами стихии стали семь человек, около 130 получили ранения. Еще пять человек погибли в провинциях Давао Оксидентал и Южный Котабато.

Подземные толчки привели к обрушению нескольких зданий в Хенераль-Сантосе и других районах острова Минданао.

После землетрясения власти объявили угрозу цунами. По предварительным оценкам, высота волн может более чем на метр превышать обычный уровень прилива.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил приостановить занятия в учебных заведениях пострадавших районов.