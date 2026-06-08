https://news.day.az/world/1839970.html Сильное наводнение в китайском городе - ВИДЕО Сильное наводнение в китайском городе Чунцин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильное наводнение в китайском городе - ВИДЕО
Сильное наводнение в китайском городе Чунцин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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