Инсайдер рассекретил шесть новых функций MacBook Ultra

Apple готовит масштабное обновление линейки ноутбуков и может представить новую модель под названием MacBook Ultra. Как сообщает MacRumors, ссылаясь на данные обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, устройство может дебютировать в начале 2027 года и получить сразу несколько значительных нововведений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, ноутбук оснастят OLED-дисплеем, который обеспечит более высокую контрастность, глубокий черный цвет и улучшенное качество изображения по сравнению с нынешними LCD-экранами с mini-LED-подсветкой. Также ожидается появление сенсорного управления, что позволит взаимодействовать с устройством не только при помощи клавиатуры и трекпада, но и касаниями экрана.

Среди других предполагаемых изменений - внедрение Dynamic Island вместо выреза под камеру, использование новых процессоров M6 Pro и M6 Max, выпускаемых по 2-нм техпроцессу TSMC, а также более тонкий корпус. Кроме того, ноутбук может получить встроенную поддержку сотовой связи через модемы Apple для работы в сетях 5G и LTE без необходимости подключения к смартфону.

По информации Гурмана, запуск устройства может быть перенесен с конца 2026 года на начало 2027-го из-за глобального дефицита микросхем памяти и ограничений в поставках оперативной памяти для Apple.

Если информация подтвердится, MacBook Ultra станет первым крупным редизайном профессиональных ноутбуков Apple с 2021 года, когда компания представила модели MacBook Pro на базе чипов M1 Pro и M1 Max.