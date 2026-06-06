Германия намерена еще больше укрепить отношения с Азербайджаном

Германия намерена еще больше углубить отношения с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в интервью Trend в рамках своего визита в Гянджу.

Он отметил, что через две недели завершает свою дипломатическую миссию в стране.

"За четыре года моей работы в Азербайджане я неоднократно посещал Гянджу. Также я бывал в бывших немецких поселениях в Гёйгёле и Шамкире. Прошло 10 лет с тех пор, как Европейский союз в последний раз организовывал мероприятие "EuroVillage". Поэтому мы очень рады снова быть в Гяндже, встретиться с жителями города, особенно с молодежью и студентами", - отметил посол.

Ральф Хорлеманн подчеркнул высокий интерес к немецкому языку в Азербайджане и отметил, что в университетах Гянджи также многие студенты изучают немецкий язык.

"Мы также активно работаем в Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и других регионах. У нас есть тесное сотрудничество со многими организациями в Азербайджане, и мы намерены и дальше развивать германо-азербайджанские отношения", - сказал посол.

Он обратил внимание и на расширение экономических связей. По словам Хорлеманна, в настоящее время три энергетические компании Германии закупают газ у SOCAR.

"В Баку очень активно действует Германо-Азербайджанская торговая палата. Они регулярно проводят различные мероприятия. В прошлом году в мероприятии, посвященном финансированию экспорта, приняли участие более 200 компаний из Германии и Азербайджана. Это показывает большой интерес и потенциал для сотрудничества", - сказал он.