Microsoft рассказала о судьбе Windows 12

Microsoft не планирует в ближайшее время выпускать операционную систему Windows 12. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на руководителя направления Windows и Surface Павана Давулури, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для обсуждений стали ожидания части пользователей ПК, которые рассчитывают увидеть новое поколение операционной системы на фоне многочисленных слухов о будущей Windows 12. Однако представитель компании дал понять, что готовящиеся анонсы Microsoft не связаны с выпуском новой ОС.

По словам Давулури, в ближайшее время компания представит ряд новинок для разработчиков, однако речь не идет о запуске очередной версии Windows. Тем самым Microsoft фактически опровергла предположения о скором выходе Windows 12.

Как отмечают отраслевые наблюдатели, интерес к новой версии операционной системы остается высоким, однако сама компания предпочитает сосредоточиться на развитии существующей платформы. При этом среди пользователей продолжаются дискуссии о стабильности и функциональности Windows 11.

Windows 11 была выпущена в 2021 году, которая пришла на смену Windows 10, дебютировавшей в 2015 году. На протяжении последних лет Microsoft делает ставку на регулярные крупные обновления системы, а также интеграцию сервисов искусственного интеллекта и облачных технологий в существующую экосистему Windows.