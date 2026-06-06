Страсбургский фарс: как сбежавшие сепаратисты «требуют» деньги у Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Слушайте сюда, европейские клоуны в мантиях, и вы, армянские плакальщики, которые до сих пор не могут смириться с тем, что история их "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" закончилась в сентябре 2023-го, как дешевый цирк после последнего представления.

Этот коллективный иск, поданный в Европейский суд по правам человека примерно шестьюстами так называемыми "а̶р̶ц̶а̶х̶ц̶а̶м̶и̶" - карабахскими армянами, - не просто юридический бред. Это высшая степень абсурда, граничащая с откровенным юридическим цинизмом и подлым фарсом, который вопит о немедленном, беспощадном разоблачении всей своей правовой ничтожности!

Эти претензии на имущество, якобы утраченное после событий сентября 2023 года, - не ошибка. Это наглая, циничная попытка переписать историю через судебный подлог. Превратить свое сокрушительное поражение в статус "жертвы". Заставить Азербайджан платить за то, что Баку просто восстановил свой законный суверенитет на своей же земле.

Вы серьезно?! Люди, которые десятилетиями оккупировали азербайджанскую территорию под крылом незаконного сепаратистского режима - режима, который не признала ни одна страна мира, включая саму Армению! - теперь являются в Страсбург и требуют от Азербайджана компенсаций как от "нарушителя прав"?

По какому, маразматики, основанию? В каком качестве вы вообще приперлись, товарищи "беженцы"? Ваш пресловутый "паспорт Карабаха" - это не документ. Это жалкая бумажка, клочок туалетной бумаги непризнанного сепаратистского образования, который в глазах международного права не стоит даже плевка.

А основной документ, которым вы реально пользовались, чтобы свалить за границу и теперь ныть в Европе, - армянский паспорт с кодом "070". Специальный проездной документ! Ограниченный исключительно поездками. Без полных гражданских прав. Без права голоса на выборах в Армении. Без какого-либо политического статуса.

Вы были для Еревана расходным материалом, пушечным мясом, а не гражданами. И теперь вы хотите, чтобы Азербайджан за это расплачивался?

Это не иск, а попытка юридического бандитизма, желание шантажировать государство, которую вы бегом, сверкая пятками, добровольно покинули после десятилетий оккупации, блокады и этнических чисток в обратную сторону. Вы жили на азербайджанской земле, как паразиты на теле хозяина, под защитой незаконных вооруженных формирований, которые Баку имел полное право разогнать. И теперь, когда игра закончилась, вы бежите в Страсбург с протянутой рукой: "Дайте нам денег за наши разрушенные дома!" Да вы сами эти дома превратили в укрепрайоны! Вы сами сделали из Карабаха военный плацдарм против Азербайджана!

Это европейский цирк без коней для армянских обиженных, попытка превратить ЕСПЧ в инструмент реваншизма тех, кто проиграл войну. Азербайджан вернул свое. Точка. И никакие шестьсот "а̶р̶ц̶а̶х̶с̶к̶и̶х̶" плакальщиков с фальшивыми паспортами и фальшивыми претензиями не заставят Баку каяться за то, что он просто перестал терпеть сепаратистскую опухоль на своем теле.

Напомню, что германский административный суд в Касселе в сентябре 2024 года вынес прецедентный вердикт: такие лица - апатриды, лица без гражданства, не граждане Армении. Аналогичные решения повторялись в судах Вюрцбурга, Гамбурга и других земель: паспорт с кодом "070" не равен гражданству, это всего лишь временная бумажка по двустороннему соглашению 1999 года между Ереваном и сепаратистами.

Ни голоса в парламенте, ни полноценных прав - ничего. Они были гражданами мифа, а теперь пытаются стать "жертвами" Азербайджана в глазах ЕСПЧ. Какая дерзость! Какая юридическая наглость, граничащая с глумлением над Конвенцией!

Согласно Закону Азербайджанской Республики "О гражданстве" от 30 сентября 1998 года, с изменениями и дополнениями, гражданство приобретается по рождению на территории республики или по иным четко прописанным основаниям, без какой-либо дискриминации по этническому признаку.

Статья 3 подчеркивает равенство всех граждан независимо от происхождения, места жительства или прошлых обстоятельств. Карабахские армяне, родившиеся до 1991 года на азербайджанской земле, де-юре оставались гражданами Азербайджана - суверенитет над Карабахом никогда не прерывался, как закреплено в Декларации о независимости Азербайджана и Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписала и Армения, признав территориальную целостность всех бывших советских республик.

Однако эти лица сознательно предпочли сепаратизм, отказавшись от азербайджанских документов, не регистрируя имущество в государственных реестрах, не платя налоги в бюджет Баку.

После антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, когда незаконные вооруженные формирования были разоружены, а сепаратистский режим самоликвидировался, они бросают имущество и бегут в Ереван, вопя о "конфискации".

Абсурд? Нет, это классическое злоупотребление правом, прямо запрещенное статьей 300 Гражданского кодекса Азербайджана и фундаментальными принципами добросовестности в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Особенно цинично звучат ссылки истцов на "право на возвращение" и "собственность".

Азербайджан на высшем уровне гарантировал: любой бывший житель, принявший азербайджанское гражданство по упрощенной процедуре Закона "О гражданстве", может вернуться, жить в безопасности и распоряжаться имуществом на равных с остальными.

Это не пустые декларации. Государственный комитет Азербайджана по имущественным вопросам начал инвентаризацию брошенных объектов именно для возможной компенсации или возврата при наличии легитимного титула.

А вот большинство "а̶р̶ц̶а̶х̶ц̶е̶в̶" предпочло Армению, где их встретили как беженцев, а не граждан. Правительство Пашиняна в 2023-2025 годах само признало: паспорта с кодом "070" не дают полных прав, и предложило оформлять либо новое гражданство, либо статус беженца.

Какой статус у истцов в ЕСПЧ? Граждане несуществующего сепаратистского образования? Иностранцы, требующие от Азербайджана платы за восстановление конституционного порядка?

Это прямое нарушение по кругу лиц юрисдикции Европейского суда: заявители должны находиться под юрисдикцией государства-ответчика в момент нарушения, как требует статья 1 Конвенции о защите прав человека.

Здесь же - сплошной обход азербайджанских судов, игнорирование статьи 35 о необходимости исчерпания внутренних средств правовой защиты. Азербайджанский Гражданский процессуальный кодекс открывает двери для любых споров о собственности - никто не обратился.

Почему? Потому что иск - не о праве, а о политике реванша.

А теперь вспомним заверения самого руководства Армении - те самые, которые Никол Пашинян и его команда повторяли как заклинание, чтобы потом предать их забвению в Страсбурге.

В Пражской декларации 6 октября 2022 года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Пашинян в речи перед Национальным собранием 18 апреля 2023 года четко заявил: "Карабахский вопрос - это не территориальный, а вопрос прав и безопасности", но после сентября 2023 года никаких имущественных претензий или требований на возвращение под армянским флагом не выдвигал.

Более того, в мае 2026 года на предвыборном митинге в Корнидзоре премьер-министр Армении назвал сепаратистское движение "фатальной ошибкой" и прямо воскликнул: "Как эта земля была нашей? Объясните, как? Мы ее не строили, не жили там по-настоящему - это не наша земля!"

Те территории, по его же словам, "никогда не были нашими, чтобы их терять". Эти слова зафиксированы в официальных стенограммах, в протоколах встреч под эгидой ЕС и ОБСЕ.

Как же совместить такие заявления с потоком жалоб в ЕСПЧ? Это не правовая позиция - это политический реванш, попытка через суд добиться того, чего не удалось ни на поле боя, ни за столом переговоров.

Гиперболически выражаясь, это юридический терроризм: использовать Европейский суд как таран против Азербайджана, когда Армения сама отказалась от претензий.

Сравним данные разных источников, чтобы развеять миф о "массовом нарушении".

По отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за октябрь 2023 года, исход превысил 100 632 человека - практически все 120-тысячное население сепаратистского образования.

Международный Комитет Красного Креста и миссия ООН, посетившая регион 1 октября 2023 года - впервые за 30 лет, - зафиксировали полную безопасность: "ни одного сообщения о насилии против гражданских лиц после прекращения огня".

Ни разрушенных домов в Ханкенди от азербайджанских сил, ни случаев преследования. Азербайджан открыл коридоры, предоставил топливо, продовольствие, медицинскую помощь.

Сравните с 1990-ми годами, когда армянские отряды уничтожили Ходжалы, убив 613 азербайджанцев, включая 106 женщин и 83 ребенка. Тогда изгнали свыше 700 тысяч азербайджанцев, разрушили 900 населенных пунктов - данные Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Где их иски к Армении? Почему ЕСПЧ не завален тысячами жалоб от азербайджанцев на утраченное имущество в Гяндже, Шуше, Ходжалы? Потому что Азербайджан не спекулирует на жертвах - он восстанавливает справедливость.

Имущество, на которое претендуют истцы, зачастую приобретено в нарушение международного гуманитарного права.

"Законы" непризнанного сепаратистского образования позволяли переселять армян из Армении и диаспоры в дома, ранее принадлежавшие азербайджанцам, изгнанным в 1992-1994 годах.

Это прямое нарушение статьи 49 Четвертой Женевской конвенции 1949 года, запрещающей переселение населения в оккупированные территории. Тысячи поселенцев получили "собственность" на оккупированной земле - плод грабежа, а не законного титула.

ЕСПЧ в деле Чирагов и другие против Армении, Большая палата, 2015 год, № 13216/05, единогласно признал нарушение статьи 1 Протокола № 1 со стороны Армении: эффективный контроль над оккупированной территорией обязывает защищать имущественные права перемещенных азербайджанцев.

Азербайджан восстановил территориальную целостность законно, в рамках самообороны по статье 51 Устава ООН.

Международный суд ООН в ноябре 2024 года по делу по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации отказался признать "геноцидальные намерения" Азербайджана, ограничившись общими призывами. Хьюман Райтс Вотч в отчетах 2023-2025 годов не нашла доказательств систематического уничтожения имущества во время исхода - в отличие от армянских заявлений о "тотальном сносе".

Европейский парламент в резолюции октября 2023 года говорил об "этнической чистке", но это политическая риторика, не судебный факт. Ни один обязательный документ ООН не квалифицировал события как чистку.

Параллели с Кипром особенно показательны, но их необходимо проводить корректно.

Турция в 1974 году действовала не как захватчик, а как государство-гарант, реагировавшее на крах конституционного порядка на острове, межобщинное насилие и угрозу безопасности турок-киприотов. В деле Лоизиду ЕСПЧ рассматривал вопрос эффективного контроля и имущественных прав конкретной заявительницы, но это решение не отменяет ни трагического контекста кипрского кризиса, ни права турок-киприотов на безопасность, политическое существование и защиту от насилия.

С Карабахом же аналогия принципиально иная. Азербайджан не является стороной, пришедшей на чужую землю. Азербайджан восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией. Здесь нет и не может быть разговора об оккупации со стороны Баку: Азербайджан - хозяин своей земли, а его действия укладываются в логику восстановления территориальной целостности, международного права и исторической справедливости.

Армянская сторона, подавая иски, игнорирует и статистику потерь Азербайджана: 700 тысяч изгнанных, тысячи разрушенных домов, культурных памятников.

... И, да - это не риторика, а категорический императив права - ЕСПЧ обязан признать эти жалобы неприемлемыми по предмету спора и по кругу лиц.

Они не только противоречат суверенитету Азербайджана, закрепленному в Уставе ООН и Хельсинкском акте 1975 года, но и подрывают основу европейского правопорядка, превращая Суд в арену для реваншистских фантазий.

Азербайджан вернул свою землю законно.

Карабахские армяне, если искренне желают мира, могут принять гражданство, вернуться и жить по законам хозяина - Азербайджана.

В противном случае их иски останутся тем, чем являются: юридическим бредом сивой кобылы, разоблаченным фактами, прецедентами и неумолимой честью права.

Истина не нуждается в фальшивых паспортах и мифах - она стоит на стороне закона.

А закон - на стороне Азербайджана, раз и навсегда.

Разоблачайте этот фарс до конца, Страсбург. Или признайте, что вы - не суд, а дешевая подставная контора для проигравших. Зло смеется последним. И в этом деле оно уже хохочет над вами.