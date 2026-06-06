Стали известны новые подробности о пострадавших азербайджанцах в Азовском море

МИД распространил информацию о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в результате поражения судов в Азовском море.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Сразу после получения информации о гибели и ранениях наших граждан в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море 5 июня сотрудники Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации незамедлительно выехали на место происшествия.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства находятся в городе Ейск и оказывают необходимую консульскую поддержку пострадавшим и спасённым гражданам Азербайджана. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, некоторых из них планируется выписать из больницы в ближайшее время.

В рамках проводимых соответствующими органами Российской Федерации поисково-спасательных мероприятий продолжается установление личностей погибших, а также выполнение других необходимых процедур.

Одновременно принимаются необходимые меры по оформлению документов для спасённых граждан Азербайджана, обеспечению их свидетельствами на возвращение и организации их возвращения на родину.

Министерство иностранных дел держит ситуацию на особом контроле и осуществляет тесную координацию с соответствующими структурами. Дополнительная информация о личностях погибших и доставке их тел в Азербайджан будет предоставлена общественности позднее", - говорится в заявлении ведомства.