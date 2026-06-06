https://news.day.az/unusual/1839733.html Над городом в США заметили облака-цунами - ВИДЕО Жители американского штата Арканзас стали свидетелями необычного природного явления. Как сообщает Day.Az, очевидцы запечатлели в небе облака, форма которых напоминала гигантские морские волны или надвигающееся цунами.
Над городом в США заметили облака-цунами - ВИДЕО
Жители американского штата Арканзас стали свидетелями необычного природного явления.
Как сообщает Day.Az, очевидцы запечатлели в небе облака, форма которых напоминала гигантские морские волны или надвигающееся цунами.
Кадры редкого атмосферного явления быстро распространились в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди пользователей.
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