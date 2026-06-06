Над городом в США заметили облака-цунами

Жители американского штата Арканзас стали свидетелями необычного природного явления.

Как сообщает Day.Az, очевидцы запечатлели в небе облака, форма которых напоминала гигантские морские волны или надвигающееся цунами.

Кадры редкого атмосферного явления быстро распространились в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди пользователей.