Азербайджан занял особое место в экономической стратегии США

Лидерская роль Президента Ильхама Алиева является опорой стратегического экономического альянса между Азербайджаном и Соединенными Штатами в период, когда Вашингтон проявляет большой интерес к расширению своей глобальной роли в энергетической экономике и обеспечению более надежных поставок редкоземельных минералов. В этом контексте Азербайджан благодаря упорному труду и последовательной приверженности занял особое место в экономической стратегии администрации Трампа-Вэнса.

Об этом в комментарии Day.Az сказал региональный координатор Центральноазиатского исследовательского центра производительности (CAPRC) по юго-восточному Висконсину Питер Тейс, говоря о первом Азербайджано-американском экономическом диалоге.

По его мнению, процесс демонстрирует переход двустороннего сотрудничества к более практичному и ориентированному на результат этапу.

"Нынешние азербайджано-американские отношения развиваются по весьма впечатляющей траектории, а Хартия о стратегическом партнерстве играет важную роль в укреплении незаменимой роли Баку в экономическом прогрессе Кавказского региона. Азербайджан обладает значительными природными ресурсами, а также большим опытом и достижениями в инженерной сфере и циркулярной экономике. Такой впечатляющий опыт вывел страну в поле внимания Государственного департамента США", - сказал Тейс.

Он подчеркнул, что у Баку есть значительные возможности для сотрудничества с Вашингтоном и расширения существующих торговых связей через Маршрут Трампа (TRIPP) ради международного мира и процветания, а также Средний коридор.

"В этом контексте Нахчыванская Автономная Республика получит серьезные преимущества от данного логистического и коммерческого коридора. TRIPP действительно находится в центре региональных торговых маршрутов и служит основой сухопутных торговых связей между Европой и странами Центральной Азии.

Вашингтон последовательно продвигает развитие цепочек поставок критически важных минералов и изучает новые инвестиционные возможности в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Самый надежный и преданный партнер Вашингтона на евразийском пространстве имеет конкретное имя - это, безусловно, Азербайджан. Государственный департамент США во главе с госсекретарем Марко Рубио укрепляет деловые связи с Баку, и именно через Баку мы увидим более высокий уровень коммерческого обмена и рост экономических партнерств между администрацией Трампа и различными странами Центральной Азии, включая Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Все эти убедительные действия стали возможными благодаря стратегическому расположению Азербайджана, его завидному географическому положению и динамичному правительству этой развитой страны", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, что делает этот Экономический диалог важным шагом в укреплении стратегического экономического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, Тейс отметил, что фокус администрации Трампа на Баку и развивающийся экономический альянс между двумя странами сформировались в том числе и исходя из потребности Вашингтона получить доступ к рынкам Центральной Азии, а также расширить возможности приобретения большего объема редкоземельных минералов из стран региона.

"Именно в этом контексте территория Азербайджана выходит на первый план в качестве незаменимого союзника, учитывая его ключевое географическое положение и стабильность государственного управления. Эти два компонента делают страну более приоритетной по сравнению с другими государствами региона.

Мы также наблюдаем более заметное присутствие американских туристов в самых роскошных отелях Азербайджана. Я посетил более 65 стран мира и должен сказать, что туристическая экономика Азербайджана занимает особое место. К примеру, Габалинский конгресс-центр является магнитом для делового туризма. Подобные объекты, которыми располагает Азербайджан, служат своеобразным паспортом страны для привлечения стратегических инвестиций из Соединенных Штатов и других крупных государств", - сказал региональный координатор исследовательского центра.

Говоря о долгосрочном сотрудничестве между Баку и Вашингтоном, Питер Тейс подчеркнул, что диалог и регулярные встречи являются основой для создания новых экономических возможностей для двух стран.

"Калеб Орр, помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам, является успешным дипломатом, пользующимся доверием госсекретаря Рубио, очень хорошо понимает основные направления сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

Во время предыдущей администрации Байдена-Блинкена на протяжении четырех лет мы наблюдали полное отсутствие внимания и клеветническую кампанию против Азербайджана. Наконец, при Президенте Трампе все взгляды обращены на Баку", - заключил Питер Тейс.

Ибрагим Алиев