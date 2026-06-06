На Бакинском бульваре проходит фестиваль классических и скоростных автомобилей

6 июня в Баку стартовал фестиваль Classics & Supercars.

Как передает Day.Az, двухдневный фестиваль проводится совместно Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF) и Nazar Holdings на территории Приморского национального парка.

В течение двух дней на Бакинском бульваре будут представлены классические автомобили, суперкары и спортивные автомобили.

На выставке представлены автомобильная коллекция AAF, а также транспортные средства владельцев, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии.

Классические автомобили, экспонируемые на фестивале, - это транспортные средства, выпущенные до 1986 года. Классические автомобили - это редкие транспортные средства, отражающие историю и этапы развития автомобильной промышленности. Они отличаются уникальным дизайном и инженерными достижениями своей эпохи. Эти автомобили с большим интересом сохраняются, восстанавливаются и демонстрируются коллекционерами и любителями автомобилей. Каждый классический автомобиль хранит историю своего времени.

Наряду с ретро-автомобилями на фестивале также представлены различные виды спортивных автомобилей и суперкаров, отличающихся мощными двигателями и современными технологиями.

Таким образом, посетители фестиваля получили возможность в одном месте ознакомиться как с современными автомобилями, отличающимися высокой скоростью и инновационными технологиями, так и с ретротранспортными средствами, ценность которых определяется их историей и изяществом. Каждый из этих автомобилей, отражающих развитие автомобильной промышленности и дух разных эпох, вызывал интерес у посетителей своими уникальными особенностями.

Выставка, начавшаяся в 11:00 утра, продлится 6 июня до 18:00 вечера, а 7 июня - до 16:00.