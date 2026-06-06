США заявили о предотвращении ракетной атаки Ирана на Кувейт и Бахрейн - ВИДЕО
Американские военные перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном в сторону Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Иран запустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна через несколько часов после того, как CENTCOM сбило четыре иранских дрона, запущенных в сторону Ормузского пролива. По предварительным оценкам, шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, седьмая не достигла своей цели", - говорится в заявлении командования.
Командование отметило, что сообщений о пострадавших среди американских военных нет, штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне урон нанесен не был.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре