США заявили о предотвращении ракетной атаки Ирана на Кувейт и Бахрейн

Американские военные перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном в сторону Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран запустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна через несколько часов после того, как CENTCOM сбило четыре иранских дрона, запущенных в сторону Ормузского пролива. По предварительным оценкам, шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, седьмая не достигла своей цели", - говорится в заявлении командования.

Командование отметило, что сообщений о пострадавших среди американских военных нет, штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне урон нанесен не был.