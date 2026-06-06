https://news.day.az/world/1839785.html Китайский Харбин накрыла мощная песчаная буря - ВИДЕО В китайском городе Харбин разыгралась мощная песчаная буря, которая буквально поглотила мегаполис. Как сообщает Day.Az, на город обрушилась гигантская стена из пыли и песка. Из-за стихии резко ухудшилась видимость - улицы, дороги и многоэтажные здания практически исчезли из виду, скрывшись за плотной завесой.
Китайский Харбин накрыла мощная песчаная буря - ВИДЕО
В китайском городе Харбин разыгралась мощная песчаная буря, которая буквально поглотила мегаполис.
Как сообщает Day.Az, на город обрушилась гигантская стена из пыли и песка. Из-за стихии резко ухудшилась видимость - улицы, дороги и многоэтажные здания практически исчезли из виду, скрывшись за плотной завесой.
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