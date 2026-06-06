Китайский Харбин накрыла мощная песчаная буря

В китайском городе Харбин разыгралась мощная песчаная буря, которая буквально поглотила мегаполис.

Как сообщает Day.Az, на город обрушилась гигантская стена из пыли и песка. Из-за стихии резко ухудшилась видимость - улицы, дороги и многоэтажные здания практически исчезли из виду, скрывшись за плотной завесой.