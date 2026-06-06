Марияна Куюнджич о продуктивности переговоров ЕС и Азербайджана по новому соглашению

На этой неделе прошли очень продуктивные переговоры между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном по будущему двустороннему соглашению. Завершение этой успешной недели именно в Гяндже весьма символично.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич на встрече с исполнительной властью города и послами в рамках мероприятия "Европейский городок-2026" в Гяндже.

Посол отметила, что они рады находиться в городе Гянджа и благодарят руководство города за оказанное гостеприимство.

"От имени Европейского Союза выражаем благодарность за организацию "Европейского городка" в Гяндже и за прием. Мы здесь вместе с послами стран ЕС - Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Испании и Швеции", - подчеркнула она.

Марияна Куюнджич отметила, что в 2016 году по случаю объявления Гянджи Европейской молодёжной столицей в городе был организован первый "Европейский городок".

"Сегодня мы отмечаем 10-летие того мероприятия. В то же время мы рады отметить 30-летие партнёрства между Европейским Союзом и Азербайджаном также в этом прекрасном городе", - добавила посол.

Она напомнила, что Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном было подписано в 1996 году, и этот документ составляет правовую основу двусторонних отношений в области политического диалога, торговли и экономического сотрудничества.

По словам посла, Европейский Союз является одним из основных торговых партнёров и инвесторов Азербайджана.

"ЕС привержен дальнейшему укреплению нашего партнёрства. На этой неделе прошли очень продуктивные переговоры между ЕС и Азербайджаном по будущему двустороннему соглашению. Завершение этой успешной недели именно в Гяндже весьма символично", - отметила она.

Марияна Куюнджич добавила, что стороны также пришли к соглашению по обширному документу о приоритетах партнерства ЕС-Азербайджан, охватывающему все направления двустороннего сотрудничества.

Посол также подчеркнула, что город Гянджа тоже пользуется поддержкой Европейского Союза, и ЕС гордится тем, что финансирует проекты, направленные на развитие города.