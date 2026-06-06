В некоторых частях Агджебеди не будет газа

В Агджабеди временно ограничат подачу газа на ряде улиц.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Тертерское региональное управление газовой эксплуатации.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 9 июня с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлена подача газа на проспекте Гейдара Алиева, а также на улицах Ази Асланова, Эйнуллы Исмаилова, Халила Сафаралиева, Вагифа и Видади в городе Агджабеди.