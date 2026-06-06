https://news.day.az/society/1839776.html В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на территории Сабунчинского района, на Аэропортовском шоссе.
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории Сабунчинского района, на Аэропортовском шоссе.
Автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 77-XV-884 под управлением Эльвина Сафарли, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева, совершил наезд на пешехода Мубариза Салманова.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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