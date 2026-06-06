В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории Сабунчинского района, на Аэропортовском шоссе.

Автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 77-XV-884 под управлением Эльвина Сафарли, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева, совершил наезд на пешехода Мубариза Салманова.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.