https://news.day.az/world/1839631.html Метеор сгорел в атмосфере над Гонконгом - ВИДЕО В сет распространились кадры эффектного сгорания метеора в атмосфере над Гонконгом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Метеор сгорел в атмосфере над Гонконгом - ВИДЕО
В сет распространились кадры эффектного сгорания метеора в атмосфере над Гонконгом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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