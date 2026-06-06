Парагвай отметил возвращение на чемпионат мира спустя 16 лет

Сборная Парагвая по футболу получила теплые проводы перед отправлением на чемпионат мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, перед вылетом в США парагвайцы провели последний товарищеский матч, в котором разгромили сборную Никарагуа со счетом 4:0.

После встречи на домашнем стадионе национальной команды состоялась специальная церемония с участием футболистов и тренерского штаба.

Болельщики выразили поддержку сборной, которая впервые за 16 лет сумела завоевать путевку на чемпионат мира.

Напомним, что в последний раз Парагвай выступал в финальной стадии мундиаля в 2010 году. Завоевав путевку на ЧМ-2026, команда вернулась на главный футбольный турнир планеты после длительного перерыва.