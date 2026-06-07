Этот игрок сборной Аргентины пропустит ЧМ-2026

Центральный защитник "Марселя" и сборной Аргентины Леонардо Балерди из-за повреждения пропустит чемпионат мира - 2026.

Как переедает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в социальных сетях.

"Защитник Леонардо Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги и не сможет принять участие в чемпионате мира. Держись, сил тебе и скорейшего выздоровления!" - сказано в сообщении AFA.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с национальными командами Австрии, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира по футболу - 2026 состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части ЧМ примут участие 48 команд.