https://news.day.az/sport/1839780.html Сборная Азербайджана U-21 разгромила Бахрейн Молодежная сборная Азербайджана по футболу (до 21 года) провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, проходящих в Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Рашада Эюбова встретился со сверстниками из Бахрейна.
Сборная Азербайджана U-21 разгромила Бахрейн
Молодежная сборная Азербайджана по футболу (до 21 года) провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, проходящих в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Рашада Эюбова встретился со сверстниками из Бахрейна.
Поединок завершился уверенной победой азербайджанских футболистов со счетом 3:0. Наша команда полностью контролировала ход игры и забила три безответных мяча в ворота соперника.
Отметим, что свой следующий товарищеский матч сборная U-21 проведет против молодежной команды Кыргызстана. Эта встреча запланирована на 9 июня.
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