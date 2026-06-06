Сборная Азербайджана U-21 разгромила Бахрейн

Молодежная сборная Азербайджана по футболу (до 21 года) провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, проходящих в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Рашада Эюбова встретился со сверстниками из Бахрейна.

Поединок завершился уверенной победой азербайджанских футболистов со счетом 3:0. Наша команда полностью контролировала ход игры и забила три безответных мяча в ворота соперника.

Отметим, что свой следующий товарищеский матч сборная U-21 проведет против молодежной команды Кыргызстана. Эта встреча запланирована на 9 июня.