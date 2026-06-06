Азербайджан сыграет с Германией в 1/4 финале Кубка мира по баскетболу 3x3

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет четвертьфинальный матч Кубка мира, проходящего в столице Польши Варшаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ратомира Делича встретится со сборной Германии.

Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что накануне азербайджанские баскетболистки в раунде плей-ин одержали победу над сборной Литвы со счетом 14:12 и вышли в четвертьфинал турнира.