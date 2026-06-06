https://news.day.az/sport/1839658.html Азербайджан сыграет с Германией в 1/4 финале Кубка мира по баскетболу 3x3 Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет четвертьфинальный матч Кубка мира, проходящего в столице Польши Варшаве. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ратомира Делича встретится со сборной Германии. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Азербайджан сыграет с Германией в 1/4 финале Кубка мира по баскетболу 3x3
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет четвертьфинальный матч Кубка мира, проходящего в столице Польши Варшаве.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ратомира Делича встретится со сборной Германии.
Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Напомним, что накануне азербайджанские баскетболистки в раунде плей-ин одержали победу над сборной Литвы со счетом 14:12 и вышли в четвертьфинал турнира.
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