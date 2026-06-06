Домашние животные сегодня занимают особое место в жизни многих семей и считаются важной частью повседневной жизни. Собаки, кошки и другие питомцы для многих людей являются не просто друзьями, а полноценными членами семьи. Однако содержание животных в жилых домах и густонаселенных районах должно осуществляться в соответствии с установленными правилами. Эти нормы направлены как на обеспечение благополучия животных, так и на защиту комфорта и безопасности соседей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в Азербайджане действуют правовые нормы, регулирующие содержание домашних животных в многоквартирных домах и квартирах.

Согласно утвержденным Кабинетом министров "Правилам содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики", при соблюдении ветеринарных, санитарно-гигиенических, шумовых и иных норм каждой семье, проживающей в отдельной квартире многоквартирного дома в городе или поселке городского типа, разрешается содержать одну собаку и двух кошек при условии, что это не причиняет неудобств соседям.

Также отмечается, что на основании официального разрешения ветеринарных и санитарно-эпидемиологических органов домашних животных можно содержать в уголках живой природы, учреждениях социального обслуживания детей, летних и зимних спортивно-оздоровительных центрах, а также в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха и пансионатах.

Кроме того, в городах и поселках городского типа выгул собак без поводка может быть организован на специально огражденных и изолированных территориях.

В организациях, учреждениях и на предприятиях сторожевые собаки должны содержаться только в специально отведенных местах.

Владельцы собак крупных пород (сенбернаров, овчарок, догов, боксеров, эрдельтерьеров, доберманов-пинчеров и других), а также иных потенциально опасных животных обязаны размещать на дверях квартир или объектов таблички с изображением собаки либо дикого животного с надписью "Опасно".