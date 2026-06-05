В Ереване проходит митинг правящей партии

На площади Республики в Ереване проходит итоговый митинг правящей партии Армении "Гражданский договор".

Как передает Day.Az, кадры митинга распространились в социальных сетях. По кадрам видно, что на митинге принимают участие тысячи человек.

Представляем вашему вниманию данное видео: