https://news.day.az/world/1839604.html В Ереване проходит митинг правящей партии - ФОТО - ВИДЕО На площади Республики в Ереване проходит итоговый митинг правящей партии Армении "Гражданский договор". Как передает Day.Az, кадры митинга распространились в социальных сетях. По кадрам видно, что на митинге принимают участие тысячи человек. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Ереване проходит митинг правящей партии - ФОТО - ВИДЕО
На площади Республики в Ереване проходит итоговый митинг правящей партии Армении "Гражданский договор".
Как передает Day.Az, кадры митинга распространились в социальных сетях. По кадрам видно, что на митинге принимают участие тысячи человек.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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