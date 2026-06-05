Выросло число раненых азербайджанцев при атаке на судно в Азовском море

Число граждан Азербайджана, пострадавших в результате удара беспилотника по судну под флагом Палау в Азовском море, возросло до четырех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, еще один пострадавший - боцман судна Рашад Мадатханов - был госпитализирован в травматологическое отделение Центральной городской больницы Ейска.

В настоящее время он проходит лечение в одной палате с другими тремя пострадавшими - Самидом Ибадзаде, Эмином Валеховым и Намигом Джафарли.

По имеющимся данным, раненые повторно прошли медицинское обследование. Сообщается, что у Эмина Валехова возникли проблемы с правым ухом. У Намига Джафарли отмечаются нарушения слуха на оба уха. Рашад Мадатханов получил травму головы.

Представители правоохранительных органов также встретились с пострадавшими и взяли у них показания. В ходе опроса стали известны некоторые подробности произошедшего.

По словам раненых, старший механик судна Гисмет Алиев получил тяжелые ожоги в результате удара беспилотника и скончался.

Сообщается также, что капитан судна Фуад Оруджов во время атаки получил тяжелые ранения и перелом ноги. По имеющейся информации, после того как на него надели спасательный жилет, его спустили на воду. Согласно показаниям пострадавших, Фуад Оруджов также погиб в результате инцидента.

Ранее мы сообщали, что два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море.