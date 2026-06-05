Раскрыт дизайн новых складных Samsung

В сети появились новые изображения и подробности о будущих складных смартфонах Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Fold8.

Как передает Day.Az со ссылкой на GSMArena, ранее базовая версия устройства фигурировала в утечках под названием Fold8 Wide, тогда как модель Ultra была известна как Fold8.

Ребрендинг, по данным источников, произошел в прошлом месяце.

Существование Galaxy Z Fold8 Ultra подтвердилось после появления смартфона в базе сертификации Bluetooth SIG. В документации были обнаружены пять вариантов устройства с индексами SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q и SM-F976Z.

Согласно предварительной информации, Galaxy Z Fold8 Ultra получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и вес 215 граммов. Толщина смартфона в раскрытом виде составит 4,1 мм, что на 0,1 мм меньше по сравнению с предыдущей моделью.

Galaxy Z Fold8, в свою очередь, оснастят батареей на 4800 мАч с аналогичной скоростью зарядки. Вес устройства составит 201 грамм. Также смартфону приписывают новую 50-мегапиксельную камеру с возможностью съемки в нативном разрешении 24 Мп.

Ожидается, что складка на экранах обеих моделей будет практически незаметной и по качеству исполнения приблизится к решению, используемому в Oppo Find N6.

Официальная презентация Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8, по предварительным данным, состоится 22 июля на мероприятии Samsung в Лондоне.