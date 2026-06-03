Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Когда речь заходит об Азербайджане, отдельные западные СМИ словно теряют способность к объективности. В отношении нашей страны там давно выработан шаблон: на первый план выходят предвзятость, политическая ангажированность и откровенное манипулирование аудиторией.

На этот раз, и далеко не в первый, отличился немецкий телеканал ARD.

Выяснилось, что представители телеканала ранее зарегистрировались для участия во Всемирном форуме городов (WUF13), который прошел в Баку в мае этого года. Однако, судя по последующему развитию событий, интересовал их далеко не сам форум. Помимо освещения мероприятия, они рассчитывали провести съемки в различных регионах Азербайджана по темам, которые не имели прямого отношения к повестке форума. Когда стало понятно, что реализовать эти планы не удастся, а необходимые разрешения получены не будут, представители ARD отказались от поездки вовсе.

Если целью действительно было освещение одного из крупнейших международных мероприятий года, почему телеканал потерял к нему интерес сразу после того, как не смог реализовать собственную дополнительную программу? Почему международный форум, собравший тысячи участников из десятков стран мира, внезапно перестал представлять журналистскую ценность?

Ответ - очевидный. Форум был нужен лишь как удобный повод для приезда в Азербайджан. Когда первоначальный план не сработал, исчезла и необходимость присутствовать на самом мероприятии.

Но не полить Азербайджан грязью ARD все равно не смог. Задача стояла - и ее требовалось выполнить любой ценой. Раз не получилось снять свежее, достали с полки старье: фильм 2024 года, построенный на подтасовках и дезинформации, 22 июня снова выйдет в эфир.

И здесь важно не дать замылить главное - это не единичный случай и не досадное недоразумение. Каждый раз, когда Азербайджан выходил на международную арену с крупным событием, западные медиа выстраивались в очередь с одинаковым набором обвинений, одинаковой тональностью и поразительно синхронным таймингом. Евровидение - волна грязи. Европейские игры - волна грязи. Игры исламской солидарности, этапы Формулы-1, COP29 - каждый раз одно и то же, будто написано под копирку. Потому что так оно и есть.

Телеканал ARD в этом списке не первый и не последний. Рядом - BBC, годами штампующий однобокие сюжеты об Азербайджане. Рядом - французский Le Monde, чьи материалы об Азербайджане отличались такой избирательностью фактов, что назвать это журналистикой затруднительно. Рядом - Der Spiegel, Le Figaro и другие "флагманы свободной прессы". Все они прикрываются брендами с многолетней историей - но бренд не делает ложь правдой. Он лишь придает ей респектабельный вид.

Азербайджан все это видит. И, что важнее, Азербайджан давно перестал этому удивляться. За последние годы страна успешно провела десятки международных мероприятий самого высокого уровня - и провела их достойно. Несмотря на многочисленные попытки создать негативный информационный фон, Азербайджан продолжает укреплять свои позиции как важная площадка для глобального диалога, международного сотрудничества и крупных мировых форумов.

Именно это и вызывает раздражение у тех, кто предпочел бы видеть другую картину. Но сколько бы старых фильмов ни доставали из архивов и сколько бы раз ни повторялись одни и те же обвинения, факты остаются фактами: реальные достижения страны гораздо убедительнее любых информационных кампаний.

Впрочем, в истории с ARD удивляет уже не предвзятость, а ее примитивность. Если раньше подобные СМИ хотя бы пытались создавать видимость объективности, то сегодня зачастую даже не утруждают себя этим. Когда желаемая картинка не складывается, в ход идут старые заготовки, архивные сюжеты и давно заученные тезисы. Сценарий написан заранее, а факты в нем играют исключительно декоративную роль.

Самое забавное, что подобные публикации и фильмы не наносят ущерб Азербайджану от слова совсем. Зато они весьма эффективно разрушают репутацию их авторов. Каждый новый такой материал лишь подтверждает то, о чем многие уже давно догадались: для таких западных СМИ свобода прессы заканчивается ровно там, где начинаются собственные политические установки. И чем усерднее они пытаются читать Азербайджану нотации, тем тем больше вопросов возникает к ним самим. ARD лишь в очередной раз подтвердил это.