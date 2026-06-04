Не менее 12 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на Шри-Ланке. Инцидент произошел в учреждении, расположенном в районе Ангуруватота, примерно в 55 километрах от столицы страны - Коломбо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, еще восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Всего из здания удалось спасти 51 человека.

Пожар уже ликвидирован. Директор дома престарелых задержан. Причины происшествия выясняются.