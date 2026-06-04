В Баку проходит заседание Совета центробанков стран ОТГ

В Баку проходит очередное заседание Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Мы очень рады приветствовать в Баку руководителей центральных банков братских стран и Генерального секретаря Организации тюркских государств.

В период, когда сотрудничество между тюркскими государствами вступает в новый этап, укрепление диалога и обмена опытом между возглавляемыми нами учреждениями приобретает особое значение.

Убеждены, что это заседание станет очередной важной страницей в деятельности Совета и внесет весомый вклад в формирование более интегрированной, инновационной и устойчивой финансовой экосистемы в нашем регионе", - говорится в публикации.

В связи с заседанием в Азербайджане с визитом находятся руководящие делегации центральных банков стран-членов Совета - Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана и Турции, а также центральных банков Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателей. В заседании также ожидается участие Генерального секретаря Организации тюркских государств.

Заседание станет эффективной платформой для обсуждения вопросов, связанных с вызовами и новыми возможностями, с которыми сталкиваются центральные банки представленных стран в контексте глобальных вызовов, а именно: обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, совершенствование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также развитие финансовых технологий в эпоху цифровой трансформации.

Так, в рамках заседания будут представлены презентации и проведены обсуждения по темам: "Меры денежно-кредитной и финансовой политики центральных банков против глобальных и региональных рисков в среднесрочной перспективе" и "Развитие цифровых финансовых экосистем, включая финансовые технологии".

Первое заседание Совета, учрежденного в 2024 году, состоялось в прошлом году в городе Астана. Совет, выполняющий функции совещательного и консультативного органа, нацелен на укрепление сотрудничества в сферах денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, платежных систем, финансовых технологий и других областях, представляющих взаимный интерес, а также на содействие совместным консультациям и исследовательским работам.