https://news.day.az/unusual/1839181.html Роботы ворвались на America’s Got Talent - ВИДЕО 26-летний У Юйфэй из провинции Сычуань вышел на сцену вместе с восемью роботами Unitree и исполнил танец, от которого у жюри буквально отвисли челюсти. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судьи и зрители встретили выступление овациями, а номер единогласно отправили в следующий этап шоу.
Роботы ворвались на America’s Got Talent - ВИДЕО
26-летний У Юйфэй из провинции Сычуань вышел на сцену вместе с восемью роботами Unitree и исполнил танец, от которого у жюри буквально отвисли челюсти.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Судьи и зрители встретили выступление овациями, а номер единогласно отправили в следующий этап шоу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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