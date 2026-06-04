Роботы ворвались на America’s Got Talent

26-летний У Юйфэй из провинции Сычуань вышел на сцену вместе с восемью роботами Unitree и исполнил танец, от которого у жюри буквально отвисли челюсти.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Судьи и зрители встретили выступление овациями, а номер единогласно отправили в следующий этап шоу.

Представляем вашему вниманию данное видео: