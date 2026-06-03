Месси начал подготовку к чемпионату мира отдельно от команды

Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира по футболу по индивидуальной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Field Level Media, 38-летний капитан команды присоединился к тренировочному лагерю в Канзас-Сити, однако занимался отдельно от основной группы. С конца мая Месси испытывает мышечный дискомфорт в задней поверхности левого бедра.

В Федерации футбола Аргентины сообщили, что игроки, имеющие небольшие повреждения, продолжают выполнять специальные упражнения под наблюдением медицинского штаба и демонстрируют положительную динамику восстановления.

Ожидается, что Месси будет готов к стартовому матчу сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира, который состоится 16 июня в Канзас-Сити. Перед этим аргентинцы проведут контрольную встречу со сборной Исландии 9 июня.