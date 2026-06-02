TRIPP принесет выгоду всему региону

Именно креативное мышление привело к созданию маршрута TRIPP как способа решения некоторых из наиболее сложных вопросов в переговорах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член Комитета Сената США по иностранным делам, сенатор Стив Дэйнс, задавая вопрос во время слушаний с участием государственного секретаря Марко Рубио.

"Проект сулит выгоду не только Армении и Азербайджану, но и многим соседним странам", - отметил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".