В Баку пройдут Кубок и чемпионат Европы по бильярду

В этом году Азербайджан примет два крупных международных турнира по бильярду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бильярда Азербайджана, в Баку пройдут Кубок Европы и чемпионат Европы по дисциплине "свободная пирамида".

Кубок Европы среди спортсменов старше 40 лет состоится с 5 по 8 июля. Сразу после него, с 8 по 12 июля, пройдет чемпионат Европы.

Оба турнира пройдут под лозунгом Strike for Glory! ("Удар ради славы!") при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации бильярда Азербайджана и Европейской федерации пирамиды.