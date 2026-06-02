Азербайджан и США расширяют сотрудничество в стратегических сферах

2 июня в рамках Бакинской энергетической недели при совместной организации министерства экономики Азербайджанской Республики и Государственного департамента США состоялось первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, прошедшем под сопредседательством министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра, приняли участие представители государственных структур двух стран, международных финансовых институтов и частного сектора.

Подчеркнув динамичное развитие азербайджано-американских отношений, министр экономики Микаил Джаббаров заявил, что Хартия о стратегическом партнерстве играет важную роль в укреплении нашего экономического сотрудничества. По его словам, существуют значительные перспективы для расширения торговых связей через "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и Средний коридор, укрепления энергетической безопасности, развития цепочек поставок критически важных минералов, а также изучения новых инвестиционных возможностей в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры.

"Конструктивный диалог по определению совместных проектов, дальнейшему укреплению деловых связей и реализации взаимовыгодных инициатив внесет вклад в двустороннее сотрудничество", - заявил Микаил Джаббаров.

Подчеркнув приверженность расширению двусторонних возможностей в сфере бизнеса, торговли и экономических инвестиций между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, помощник госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеб Орр отметил, что данное направление является одним из основных приоритетов Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в феврале этого года в Баку вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Результаты проектов и инициатив, которые будут обсуждены в рамках Диалога, а также имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений придадут импульс развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и США", - отметил помощник госсекретаря США.

В рамках первого Экономического диалога состоялись панельные сессии, посвященные темам региональной взаимосвязанности, торговли и транзита, энергетической безопасности, инвестиций, ИИ и цифровой инфраструктуры. На первой сессии обсуждались "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), Средний коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятная для инвесторов бизнес-среда Азербайджана, а также новые возможности, которые создают для американских компаний растущие связи страны с Европой и Центральной Азией.

На сессии по энергетической безопасности были рассмотрены возможности сотрудничества в направлении развития Южного газового коридора, увеличения производства энергии. Обсуждались вопросы партнерства в сфере диверсификации цепочек поставок, в том числе критически важных минералов, и в других областях.

На панельном заседании по экономическим инвестициям обсуждались вопросы продвижения двусторонних инвестиций в экономические проекты, включая транспорт и логистику, энергетику и цифровые технологии, служащие взаимному процветанию обоих народов. Также в центре внимания находились возможности продвижения американских инвестиций в различных сферах, включая свободную экономическую зону Алят, которая предлагает механизмы поощрения, преимущества и благоприятный правовой режим для инвесторов.

В ходе обсуждений по искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Были обсуждены дата-центры, сотрудничество в направлении применения технологий искусственного интеллекта, развитие регуляторных рамок и будущее партнерство в этой сфере. В рамках заседания стороны подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества, поощрения взаимных инвестиций и поддержки инновационных проектов.

Также состоялась встреча с деловыми кругами, где была отмечена важность развития сотрудничества между частными секторами и установления новых партнерских отношений.

В завершение мероприятия было объявлено, что в этом году Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США.

С участием министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра был подписан ряд документов в сферах создания цифровой инфраструктуры, трансфера технологий и применения эффективных промышленных решений в Азербайджане, а также Протокол Диалога.