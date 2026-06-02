На севере Азербайджана проведут 2D-сейсмические и гравиметрические работы

В настоящее время в северной части Азербайджана ведутся геологические подготовительные работы, включая планируемые двумерные сейсмические и гравиметрические исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) компании Gran Tierra Energy Гэри Гидри в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, ключевое значение имеет использование максимально полного объёма доступных геологических данных, несмотря на существующие пробелы в информации.

Он отметил, что первые пробуренные скважины используются для получения геологических данных и уточнения характеристик резервуаров, что позволяет снижать затраты на последующие этапы бурения.

В качестве примера он привел опыт компании в Эквадоре, где были расширены геологические исследования и достигнуты положительные результаты после открытия новых контрактов на разработку.